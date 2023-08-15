【東方日報產評】內房企資金斷裂　債彈劍指銀行業

內地房地產債務問題已持續數年，至今仍未妥善解決，更有愈演愈烈之象。畢竟全國經濟飽受3年「清零防疫」之苦，加上來自地緣政治的衝擊，內外不利因素下疫後經濟景氣復甦不如預期，內部需求疲弱，居民薪資停滯，青年失業率高企，樓市嚴重供過於求，不少房企根本無法正常經營取得資金回籠。長此下去，非但民營房企無法經營，即使是具國企背景的房企都開始出現財政問題。當局得設法確保內房債災不會火燒金融體系，否則後患無窮！

基本上，這十多年美國主導的全球貨幣政策無限量寬下，房地產泡沫是全球化現象，中國也不例外。房企十個煲五個蓋，不斷以槓桿圈地，炒高地價，製造天量財富效應。地方政府靠開發土地已不愁財政收入，沒太大動力謀實體經濟發展；銀行做房企大客貸款已輕易達到放貸目標，結果貸款政策向房地產傾斜，造成內房業野蠻式成長，變相「綁架」了地方財政及金融體系，要扭轉這個危局絕不容易。

中國是全球主要經濟體中，最先出手調控房地產泡沫，例如控制房企槓桿風險的「三條紅線」，支持房企融資的「三箭齊發」等。問題是今年以來內房業的發展一直走下坡，尤其踏入次季，出口貿易、製造業、固定投資及消費等行業增長紛紛放緩，針對民營企業的監管風暴無日無之，結合來自美國及盟友的圍堵，內外需求放緩的速度超預期。居民收入減少，風險意識提高，寧願將錢放銀行，不消費、不投資，更何況買樓？

如今內地樓市供遠大於求，但政策不許樓價大跌，以免銀行貸款資產大減值，但反阻礙樓市自行調節，居民有錢都不願入市抄底，皆因不知何處是底；用家收入不穩，亦無意在這時接火棒。結果樓市交投死寂，房企的投資無法回籠，更好更大的房企最終都會受牽連。

畢竟房地產業是高資本的行業，項目發展年期長，且涉槓桿操作，資金長期無法回籠，非但無法展開新項目，在建項目亦因缺乏資金而發展停滯，即無法交樓，債務無法如期償還，惡性循環下，居民更「聞樓色變」。結果是負債超高的房企先倒下，接下來就連具實力的都出問題，最終將劍指銀行業。

事實上，要確保實力房企能渡過危機，並充當行業的整合者，將資產重新打包去蕪存菁，才能重新吸引資金流入，推動樓市交投復甦，銀行即使貸款資產要錄得減值、客戶償債延期，都總好過「攬炒」血本無歸。

無可否認，這些年內房行業發展嚴重脫軌，缺乏規劃、過度開發，如今企業應自行承受後果，經濟也不可能重回依賴土地泡沫來延續增長。不過，刻下內地經濟內外挑戰甚巨，穩增長已成重中之重，內房不得不救，在於如何解救！解決之道，不是再盲目向樓市「泵水」，延續過度開發，而是得死守不能引發系統性問題，並盡快刺激經濟活動，包括讓民營經濟重展活力，帶領經濟走出低谷，讓居民收入重納增長軌道，才有望消化樓市的過剩供應，助內房行業重新啟動健康的發展周期。