餐飲股有運行？譚仔除稅後溢利飆10倍

譚仔披露上季生意額6.87億元，錄約3,400萬元稅後溢利，驟眼看按年少賺接近3%，但考慮去年第二季收到一次性政府補貼約3,200萬元而今年上季沒有，實際上稅後溢利是由撇除去年同期政府貼後的約300萬元，低基數效應下大幅反彈10.33倍，刺激股價周一逆市升2.84%。

截至今年3月底，譚仔215家自營餐廳當中，182家或約84%扎根本港(譚仔及三哥各91家)，所以香港業務表現改善，可比餐廳收入繼續錄得按年增長，對譚仔業績有立竿見影的影響。銀行存款市場利率上升增加利息收入，為集團業績另一股東風。

太興方面，若對比去年上半年蝕約5,200萬元，即今年上半年盈利增加最多約9,900萬元，主要是防疫措施之撤銷令營業天數增加、本港經濟逐漸復甦提振消費氣氛，以及中港兩地俱見旅客增加之際，透過持續改良餐廳網絡和產品更多元化，收入有所增長；為新店謹慎選址及控制食材成本等舉措，則提高了營運效率、毛利率和溢利。太興股價周一亦逆市3.19%。

不過，經過昨日升勢，譚仔及太興股價今年以來仍分別累瀉31.17%及19.83%。譚仔坦言，隨着經濟放緩、成本上漲和勞工短缺，本港餐飲業仍充滿挑戰。

譚仔上市後顯然加快了發展本港以外市場，截至今年3月底止的上一財年淨開店18間，增幅比香港僅少兩間，可惜遇到不同問題；門店第二多的市場是內地，上財年淨增12家，而上季相關收入隨着門店增加而按年上升，成本控制奏效亦減少了虧損，可是內地經濟環境欠佳且消費意欲疲弱，通關後的復甦未如預期。新加坡門店上財年淨增6家，可惜礙於全行缺人，「業務表現仍然低迷」。Toridoll業績公告提到，譚仔上季在內地和新加坡各開一店。

「三哥」殺入日本一度成為城中熱話，譚仔昨日稱，經過部署新的當地管理團隊後，「銷售及營運效率均有所改善，令人為之鼓舞」。Toridoll稱，上季食材成本、水費、電費、燃料費升勢已回順，但烏克蘭戰事未完仍威脅食材供給，日本電費等亦恐怕再升。

Toridoll上季收入為526.64億日圓，按年增長20.19%或多賺88.48億日圓，當中36.17億日圓來自譚仔及香港和台灣的丸龜的「亞洲業務」，貢獻比日本的丸龜更大；期內經營溢利按年增長10.59億日圓，當中7.49億日圓來自「亞洲業務」。