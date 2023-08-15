廖嘉豪：綠色能源發展達到臨界點

全球能源行業發展正經歷從石油巨頭轉變到綠色巨頭，即向更可持續和更清潔的能源解決方案過渡。能源需求隨人口和財富增長而增加，而新能源安裝成本現在已經比開設新的化石燃料發電廠低，令綠色能源有望成為一種更便宜、更豐富的電力來源。在目前美國經歷的滾動式衰退中，高油價有利綠色能源行業。石油生產國組織(OPEC)於2023年4月的意外減產以及7月的進一步減產使油價或將在更長時間內保持在較高水平，提高綠色能源競爭力及利潤空間。

如果各國履行其能源和氣候承諾，據國際能源機構(IEA)的預測，環球潔淨能源技術包括太陽能模版、電池、風力系統、電動車、熱泵、電解器及燃料電池等的市場規模在2030年開始將達到每年6500億美元，是現在3倍。同時，新興及中型潔淨能源技術公司將面對首次非因疫情而來的資金缺口，潔淨能源正面經濟效益遇上資本供應緊張週期為「創造性破壞」鋪路，或加速行業發展。

目前，探索替代能源解決方案的公司數量激增，但家喻戶曉的大型企業卻很少。很多初創企業擁有獨立技術及知識產權資產，但收入有限加上初創資金稀缺而面臨愈來愈大財務壓力，或引發新一輪的估值調值及整合。但經濟衰退洗牌或會壯大潔淨技術領域，優勢集中在較少企業間。趁勢投資綠色能源的電池、金屬以及石油和天然氣公司除可以變得更加環保外，增加綠色投資亦可增加面對商業周期逆風的韌性。

擁有正自由現金流的潔淨能源企業股價表現開始跑贏整體潔淨能源市場和標普環球股市。擁有強大資產負債表和出色現金流管理的行業龍頭在資金短缺及昂貴的環境下能鞏固市場地位。投資者可以優先關注正在經歷整合和發展的潔淨能源技術公司，而正現金流、管理良好的企業將在全球經濟放緩的情況下佔據上風。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪