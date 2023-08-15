第七大道：投資公允價值的潛在虧損

於2021年7月，集團通過無錫第七大道科技利用閒置資金投資於本金為7,000萬元人民幣(下同)的信託計劃。信託計劃的期限為2021年7月29日起24個月，且在該期限屆滿時管理人應在10個工作日內基於管理人提供的信託清算報告派發信託收益。於公告之日，該投資已計入「按公允價值計入損益的金融資產」，金額約7,040萬元。

在信託計劃期限屆滿後，無錫第七大道並未與管理人達成新的投資協議，且無錫第七大道尚未於相關協議規定的時限內從管理人收到信託計劃的清算報告，也未收到信託本金及/或信託收益。公司董事會正在就上述事宜尋求法律意見。董事會亦已就此對集團財務業績的潛在影響進行了初步評估，並與公司核數師進行討論。

除上述事宜外，董事會認為，投資信託計劃的潛在虧損將不會對集團的業務經營造成其他重大不利影響。集團將繼續與管理人溝通並採取一切可能措施收回相關款項。