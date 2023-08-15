納指升1%　油金低收

2023年08月15日 07:46
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●踏入亞洲時段，美匯指數升0.32%，報103.17；港匯見7.8188；離岸人民幣(CNH)報7.2791；美元兌日圓處145.49；歐元報1.0907，英鎊報1.2683。金價處1,907.71美元。布油報86.23美元，紐油報82.38美元。比特幣(Bitcoin)升0.4%，報2.94萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水100點。
    ●道指收報35,307點，升26點或0.07%；標指收報4,489點，升25點或0.58%；納指收報13,788點，升143點或1.05%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報18,626點，跌146點或0.79%。
    ●8月恒生指數夜期收報18,680點，跌49點，低水94點，成交18,118張。
    ●紐約期油收報每桶82.51美元，跌0.68美元或0.82%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.21美元，跌0.6美元或0.69%。
    ●紐約期金收報每安士1,944美元，跌0.1%。
    ●英國富時100指數收報7,507點，跌17點或0.23%；德國DAX指數收報15,904點，升72點或0.46%；法國CAC指數收報7,348點，升8點或0.12%。
    ●內地官媒報道，福州、廈門、成都等多個城市擬於近日降低二套房首付比例下限。
    ●紐頓集團近39億元入股恒大汽車27.5%股權。
    ●中植系恐成為「中國版雷曼」？　投行咁樣睇...
    https://reurl.cc/K0axGn
    ●m18講場：日企勁缺人　70歲照用
    https://reurl.cc/r57aK4
    ●印尼極端氣候礙產量　咖啡恐漲價
    https://reurl.cc/656ybO
    ●「漁人」不易當！一原因越南難取替中國成世界工廠...
    https://reurl.cc/jDnqmn
    ●中國東北糧倉受創　全球糧價勢升？
    https://reurl.cc/b9OzNM
    ●東方日報B1：內房再唔救　樓市有排愁
    https://reurl.cc/LAk0Qy
    ●【東方日報產評】內房企資金斷裂　債彈劍指銀行業
    https://reurl.cc/7k1ybb