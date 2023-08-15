鄧聲興：鷹普精密經營性現金流上升

鷹普於疫情期間已看準航空終端市場發展契機，前瞻部署「航空科技事業部」，為復甦作好準備。隨着國際航空市場的全面復常，疊加航空供應鏈中競爭對手大幅減少，相信集團的航空終端市場業務持續顯著增長。此外，墨西哥SLP園區各工廠陸續投入生產，進一步提升其全球化生產佈局及產能，有效助力集團在面對全球的不確定因素的情況下抵禦風險。截至7月底，集團於未來12個月內在手的未交付訂單總額達40億元，上升11.4%，顯示業績增長前景樂觀。股價上望阻力位3元，支持位2.4元。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)