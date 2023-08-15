對沖基金齊掟中概股 《沽注一擲》現實主角加埋呢個操作...
2023年08月15日 09:22
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外資大戶手起刀落，狠掟中概股！外媒報道，由於中國經濟前景似乎不穩定，而且地緣政治緊張局勢加劇，美國多家對沖基金在第二季減持中國概念股持股比重。
其中，電影《沽注一擲》主角原型、著名對沖基金經理Michael Burry第二季把京東(09618)及阿里巴巴(099888)清倉，兩者原佔其美股持倉組合達20%，並是前兩大重倉股，在首季增持幾個月後，如今卻一股不留。
根據Burry旗下對沖基金Scion Asset Management最新提交的文件，Scion第二季把15家公司持股清倉，包括之前倒閉的地區銀行第一共和銀行(First Republic Bank)。
截至6月底，Scion頭號重倉股為Expedia Group Inc，至於前15大重倉股均為新持倉。
此外，Burry似乎看淡美股前景，因為其增持標指與納指認沽期權。Scion的文件顯示，其買入價值7.38億美元、與Invesco QQQ Trust ETF掛鈎的認沽期權，以及買入價值8.86億美元、與SPDR S&P 500 ETF掛鈎的認沽期權。
掟中概股的不止Burry一人，老虎環球(Tiger Global)並將其在京東的倉位削減約12%，從11億美元降至7.193億美元，同時減少BOSS直聘(02076)持股。
此外，由全美最賺錢基金經理之一的拉豐(Philippe Laffont)創立的對沖基金Coatue Management減持阿里、百度(09888)、京東、BOSS直聘、貝殼(02423)、理想汽車(02015)及拼多多。
另一對沖基金D1 Capital Partners上季全數沽出持有的170萬股阿里股份。至於星級對沖基金經理培根(Louis Bacon)主管的對沖基金Moore Capital Management也沽清阿里持股，涉及資金2億美元。