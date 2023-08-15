對沖基金齊掟中概股　《沽注一擲》現實主角加埋呢個操作...

外資大戶手起刀落，狠掟中概股！外媒報道，由於中國經濟前景似乎不穩定，而且地緣政治緊張局勢加劇，美國多家對沖基金在第二季減持中國概念股持股比重。

根據Burry旗下對沖基金Scion Asset Management最新提交的文件，Scion第二季把15家公司持股清倉，包括之前倒閉的地區銀行第一共和銀行(First Republic Bank)。

截至6月底，Scion頭號重倉股為Expedia Group Inc，至於前15大重倉股均為新持倉。

此外，Burry似乎看淡美股前景，因為其增持標指與納指認沽期權。Scion的文件顯示，其買入價值7.38億美元、與Invesco QQQ Trust ETF掛鈎的認沽期權，以及買入價值8.86億美元、與SPDR S&P 500 ETF掛鈎的認沽期權。

另一對沖基金D1 Capital Partners上季全數沽出持有的170萬股阿里股份。至於星級對沖基金經理培根(Louis Bacon)主管的對沖基金Moore Capital Management也沽清阿里持股，涉及資金2億美元。