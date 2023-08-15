恒大汽車曾飆47%　獲紐頓集團入股

恒大汽車與紐頓集團訂立協議，紐頓將認購約61.8億股恒大汽車新股，相當於經擴大後已發行股份總數約27.5%，每股認購價0.6297元，較前收市價折讓近63%，總代價約39億元。雙方並且訂立過渡期資金支持協議，紐頓向恒大汽車提供合共6億元人民幣免息及有擔保過渡性資金，用於恒大汽車研發、生產及銷售。

另外，恒大汽車以每股3.84元，向恒大集團及許家印等配發及發行合共逾54.4億股新股，總認購金額逾208.9億元，將透過抵銷公司結欠認購人相關貸款方式償付。

緊隨恒大汽車債轉股、紐頓配售交易，以及恒大集團強制可交換債券悉數交換為恒大汽車股份後，恒大集團在恒大汽車的持股量將由現時58.54%，降至21.75%。

紐頓集團於納斯達克上市，主要從事以乘客為中心的智能交通產品和綠色能源解決方案的開發和商業化，由吳楠間接持有76.98%的投票權。