英偉達獲大摩唱好 又多兩個豪客搶購旗下AI晶片...
2023年08月15日 10:30
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有傳中資企業搶購晶片後，外媒引述知情人士透露，沙特阿拉伯及阿聯酋兩大中東國家亦不甘後人，訂購數千顆對構建人工智能(AI)軟件至關重要的英偉達(Nvidia)高性能晶片，部署加入全球AI戰場。
報道稱，沙特透過公共研究機構阿卜杜拉國王科技大學(Kaust)購買了至少3,000塊英偉達的最先進AI晶片H100，總值1.2億美元(約9.36億港元)，以建立自己的大型語言模型。阿聯酋也獲得數千塊英偉達晶片的使用權，用作開發自己的大型語言模型Falcon。
英偉達股價周一(14日)收市漲逾7%，至437.53美元。摩根士丹利分析師Joseph Moore表示，英偉達近期股價下跌是一個買入機會，現時仍是他看好的股票，予該股「增持」評級，目標價500美元。
上周有報道指，中國大型科技企業紛紛宣布推出自研的AI模型，但AI研發需要高效能的運算晶片，因應美國不斷收緊對相關技術的出口限制，導致許多中企急於搶購晶片。消息指，包括阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及字節跳動在內的科技巨頭，已提前下達了50億美元(約390億港元)的英偉達AI晶片訂單。