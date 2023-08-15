英偉達獲大摩唱好　又多兩個豪客搶購旗下AI晶片...

有傳中資企業搶購晶片後，外媒引述知情人士透露，沙特阿拉伯及阿聯酋兩大中東國家亦不甘後人，訂購數千顆對構建人工智能(AI)軟件至關重要的英偉達(Nvidia)高性能晶片，部署加入全球AI戰場。

報道稱，沙特透過公共研究機構阿卜杜拉國王科技大學(Kaust)購買了至少3,000塊英偉達的最先進AI晶片H100，總值1.2億美元(約9.36億港元)，以建立自己的大型語言模型。阿聯酋也獲得數千塊英偉達晶片的使用權，用作開發自己的大型語言模型Falcon。

英偉達股價周一(14日)收市漲逾7%，至437.53美元。摩根士丹利分析師Joseph Moore表示，英偉達近期股價下跌是一個買入機會，現時仍是他看好的股票，予該股「增持」評級，目標價500美元。