唔想眼冤？內地不再公布青年失業率　統計局咁解釋...

中國目公布7月份經濟數據普遍低於預期。當中，全國城鎮調查失業率為5.3%，較6月上升0.1個百分點，並較市場預期為高。31個大城市城鎮調查失業率為5.4%，較6月下降0.1個百分點。

然而，報告並沒有公布備受社會關注的內地青年失業率。此前統計局發布每月和每季就業數據中，會單獨列出內地16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率數據。不過7月份的調查失業率數據並未披露。

由於新冠肺炎疫情造成的破壞、房地產價格暴跌以多個行業的監管壓力等，對勞動力市場造成壓力，青年失業率一直居高不下。追溯至6月份數據，16至24歲勞動力調查失業率達21.3%，再創紀錄新高。

國新辦就2023年7月份國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在會上表示，自今年8月份開始，中國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。

他指出，比如近年來中國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，中國16至24歲城鎮青年有9,600多萬人，其中在校學生達到6,500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。

他又舉例指，隨着中國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。針對這些情況，國家統計局將深入研究，進一步完善勞動力調查統計，更好反映就業情況。歡迎社會各界提出寶貴意見，共同努力推動統計工作不斷完善，更好服務經濟社會發展。