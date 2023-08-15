畢馬威：未來1年料有更多AI生成內容案例面世

根據畢馬威《金融科技動向》，隨着人工智能（AI）在全球快速發展，亞太區（包括中國）投資者和企業對AI的關注度顯著上升，紛紛探索如何在金融科技項目中應用人工智能生成內容（AIGC）。

畢馬威中國金融服務業合夥人黃艾舟表示，現今不少初創企業集中研發適用於金融科技行業的AI和AIGC，雖然目前的技術應用尚未成熟，但鑑於AI仍然廣受關注，相信未來6至12個月將有更多AIGC相關的實際應用案例面世。

今年上半年，亞太區另一備受關注的金融科技領域為物流及供應鏈融資。隨着傳統製造業及其他企業著力提高端對端營運效率，預計物流及供應鏈融資在下半年將繼續成為焦點。

上半年，亞太區的金融科技融資需求偏弱，合共432宗交易籌集51億美元，較2022年下半年的67億美元有所下降。其中，區內規模最大的金融科技融資交易為中國企業重慶螞蟻消費金融（集資15億美元），其他交易的規模則顯著較小，包括私募股權公司華平投資以3.04億美元收購印度中小企業貸款公司Vistaar Finance、新加坡信貸服務公司Kredivo Holdings（集資2.7億美元）以及印度數碼借貸平台Creditbee（集資2億美元）。

展望未來，市場預期將加倍著重專注於環境、社會和管治的金融科技及綠色金融，而AI和AIGC的應用將更加普及，尤其用以提升客戶體驗。此外，金融科技行業將持續專注提升技術，而非互相競爭。