人行蔡昉：刺激居民消費成內地最緊迫目標

內媒報道，人民銀行貨幣政策委員會委員、中國社科院國家高端智庫首席專家蔡昉表示，現在最緊迫的目標是刺激居民消費，需要動用所有合理、合法、合規也符合經濟規律的渠道，把錢發到居民的腰包。

他指，這也就意味，在經濟發展和人口發展新常態下，宏觀經濟政策應該有新對象、新手段和新目標。其核心是刺激的對象要從投資轉向消費，這樣可以更加直接對應現實經濟中的堵點和短板。同時，對居民的消費進行刺激，可以產生更大的乘數效應。

他並提到，以農民工落戶為核心的戶籍制度改革通常被認為是一項長期的改革任務，如果及時出台的話，完全可以產生真金白銀和立竿見影的刺激效果。

他表示，去年外出農民工家庭的人均收入達到4.2萬元人民幣(下同)，接近城鎮中間收入組平均4.4萬元的水平。不過，由於沒有城鎮戶口，未能均等享受城鎮基本公共服務，農民工的消費顯著低於城鎮居民，估算消費被抑制程度為約23%。如果1.72億外出農民工成為城鎮戶籍居民，人均消費可增長6,686元，由此產生的居民消費增量可超過一萬億元。只有萬億元量級的新增消費，才能抵銷過度儲蓄。