睇好樓市前景？「股神」巴菲特買重美國3大建築商

外媒報道，「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)第二季在持股上有大變動，除大劈動視暴雪持倉70%，並大手買入美國3大房地產開發商，莫非「股神」看好房地產前景？

根據巴郡向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F文件，巴郡大量買入美國三大建築商Lennar、D.R. Horton和NVR，截至6月底，巴郡持有近600萬股D.R. Horton，價值7.26億美元；逾15萬股Lennar，價值1,723萬美元；以及約1.1萬股NVR，價值7,056萬美元。這些大型建築商的表現優於其他規模較小的競爭對手。此外，巴郡也削減雪佛龍等公司的持倉。

動視暴雪與微軟的併購大刁因遭致反壟斷審查而一再延遲，雖然動視暴雪年初至今漲約19%，不過巴菲特似乎也因為交易不斷推遲而失去耐性，最終大手沽貨。

根據巴郡最近幾次的持股調整顯示，該公司的投資策略已有變，偏離過去長期持有優質企業的投資策略，其中巴郡去年僅持有台積電ADR短短6個月，後來因為顧慮地緣政治局勢，將其清倉。不過，巴菲特仍將台積電譽為「地表最強半導體公司」。