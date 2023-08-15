【高盛推介】美團連跌3日　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周五(11日)失守140港元水平，昨日(14日)跌約1.3%，今日(15日)繼續下跌，早上在133至136元間上落。現報134元，跌約1%，目前為連續第3日下跌。有券商料內地科技板塊下半年收入增長仍將延續上半年強勁趨勢，維持對其正面看法，並將美團列為首選股之一。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日共錄得約820萬元資金流入。淡倉於上周四錄得約200萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約3.5億元資金淨買入。

美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。

美團購18056，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、高敏感度。

美團購15143，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.6倍，低面值。

美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比7.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比4.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽17106，行使價126.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、低面值。

美團熊52937，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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