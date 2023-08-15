【高盛推介】美團連跌3日 輪證點揀？
2023年08月15日 14:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周五(11日)失守140港元水平，昨日(14日)跌約1.3%，今日(15日)繼續下跌，早上在133至136元間上落。現報134元，跌約1%，目前為連續第3日下跌。有券商料內地科技板塊下半年收入增長仍將延續上半年強勁趨勢，維持對其正面看法，並將美團列為首選股之一。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日共錄得約820萬元資金流入。淡倉於上周四錄得約200萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約3.5億元資金淨買入。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意美團購(17624)。槓桿更高的選擇可留意美團購(18056)，年期較短所以槓桿較高，而且換股比率50兌1，令其敏感度較高，是高槓桿、高敏感度產品，適合短線部署。低面值選擇可留意美團購(15143)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(69131)，遠牛選擇可留意美團牛(65292)，與現價有約15及25元收回距離。
美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。
美團購18056，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、高敏感度。
美團購15143，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.6倍，低面值。
美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比7.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比4.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽17106，行使價126.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、低面值。
美團熊52937，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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