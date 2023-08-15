粉嶺地皮申請增加住宅地積比　擬建1898個單位

文件顯示，上述地盤佔地約142,432方呎，申請人要求將住宅地積比率，由5倍增加兩成至6倍，連同非住宅面積，整體地積比率增至6.18倍，建築物高度限制亦由110米(主水平基準上‧下同)，放寬兩成至132米。計劃興建5幢樓高37層的分層大樓，另設兩層地庫，住宅樓面約854,591方呎，預計可供約5,125人入住，另設約25,640方呎非住用樓面，項目將提供120個安老院舍床位、一個長者鄰舍中心分址及一個包含100個私家車車位的公眾停車場。

資料顯示，項目去年已獲批建5幢樓高28至30層高住宅樓宇，提供1,638個單位。是次新方案伙數增加260伙，安老院舍床位則維持不變。

申請人指出，是次放寬地積比率申請，切合政府善用土地資源以增加房屋供應的政策，有關發展亦須略為放 寬建築物高度限制，以採用「組裝合成」建築法興建項目。