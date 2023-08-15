大家樂金鐘海富中心飲食熱點「WOWOW」昨開幕

左起為香港及澳門KFC總經理陳君樂、大家樂集團高級總經理（休閒餐飲）林明豐、執行董事羅名承、首席執行官羅德承、主席羅開光、行政總裁（香港）梁可婷、總經理（香港快餐）盧國輝及總經理一粥麵及米線陣)鄭惠真主持「WOWWOW！」旗艦店剪綵儀式。

大家樂集團主席羅開光、首席執行官羅德承、行政總裁(香港)梁可婷、香港及澳門KFC總經理陳君樂以及多名大家樂集團管理層一同出席開幕典禮，並請來醒獅到賀，祝賀各品牌生意興隆。

大家樂集團重新規劃金鐘海富中心地下整個餐飲空間，「WOWWOW！」飲食熱點佔地超過10,000方呎，予顧客煥然一新感覺。當中大家樂快餐分店由4,000多方呎擴充至5,600方呎，採用全新設計，店內空間寬敞舒適，更首設C.Express自助落單區，為顧客提供更方便優質的餐飲體驗。Oliver's Super Sandwiches重整分店布局，設「Grab Go」區域方便顧客購買外賣，又新增沙律吧，向大眾推廣健康飲食；米線陣亦擴充分店面積並重新裝修，提升用餐環境。