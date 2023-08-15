道期跌近200點 美匯企103 離岸人幣見7.31

美匯指數報103.019；港匯見7.8220；離岸人民幣(CNH)報7.3153；美元兌日圓報145.70；歐元處1.0921；英鎊報1.2692。金價報1,903.86美元。油價微跌，布油報86.16美元，紐油處82.35美元。比特幣升見29,398美元。道指期貨跌196點。

焦點數據：

20:30 美國7月出口物價

20:30 美國7月進口物價

20:30 美國8月紐約聯邦儲備銀行製造業指數

20:30 美國7月零售銷售

22:00 美國6月企業存貨

22:00 美國8月NAHB房屋市場指數

●內地意外減息救市，惟多項經濟數據都差過預期，港股低開174點後窄幅上落，恒生指數午後曾跌259點，低見18,513點；收市報18,581點，跌192點或1.02%。

-恒大汽車獲紐頓集團入股，股價飆47%後打回原形。

-斥近39億入股恒大汽車，紐頓集團咩來頭？

-華人置業上半年盈利大跌83%。

-飛起百度！比亞迪傳自行研發智能汽車軟件。

-傳港交所與銀行研究刺激港股交投，提到下調印花稅。

-萬洲國際半年少賺45%，中期息5仙。

-中華煤氣半年多賺9%，中期息12仙。

●內地經濟數據遜預期，加上人行意外下調中期借貸便利(MLF)利率，滬深三大指數反覆偏軟。滬綜指收報3,176點，跌2點或0.07%，成交額3,008億元人民幣。

-人行下調MLF利率0.15厘，人民幣曾跌穿7.31。

-內地首7月社會消費品零售總額按年增7.3%，遜預期。

-人幣跌幅收窄，傳國有銀行沽美元托匯。

-唔想眼冤？內地不再公布青年失業率，統計局咁解釋...

-人行蔡昉：刺激居民消費成內地最緊迫目標。

-傳中國銀行發起薪酬制度改革，縮小管理層及員工差距

-傳內地擬削減股票交易印花稅，提振A股表現。

-對沖基金齊掟中概股，《沽注一擲》現實主角加埋呢個操作...

外地經濟：

●日圓兌美元跌至145.5，財務省又係時候出手？

●「阿根廷特朗普」贏初選致股債匯三殺，政府竟然咁應對...

●《富爸爸》作者：美股飆升源於債務上漲，經濟準備緊急迫降。

●耶倫︰中國經濟放緩成美國風險因素。

企業消息：

●英偉達獲大摩唱好，又多兩個豪客搶購旗下AI晶片...