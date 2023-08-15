【產經直播】港股繼續尋底　下試年內低位？

內地7月經濟數據疲弱，工業、零售、固投全遜預期，加上人民銀行意外下調中期借貸便利(MLF)及逆回購操作利率，觸發人民幣匯價繼續走弱，離岸價兌每美元曾低見7.3水平，拖累港股連跌第3日。恒指周二(15日)低開174點，最多跌259點，收市仍跌192點，報18,581點，成交縮至819億元。大市負面消息接二連三，港股繼續尋底？會否下試年內收市低位(18,216點)？

另外有外電報道，內地正在考慮下調股票交易印花稅稅率，藉以提振股市，消息對A股，以至中資券商股有冇幫助？

國際油價隔晚下跌；港股「三桶油」亦跟跌，現階段係咪吸納油股時機？

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