【產經直播】港股繼續尋底 下試年內低位？
2023年08月15日 16:52
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信誠證券聯席董事張智威
內地7月經濟數據疲弱，工業、零售、固投全遜預期，加上人民銀行意外下調中期借貸便利(MLF)及逆回購操作利率，觸發人民幣匯價繼續走弱，離岸價兌每美元曾低見7.3水平，拖累港股連跌第3日。恒指周二(15日)低開174點，最多跌259點，收市仍跌192點，報18,581點，成交縮至819億元。大市負面消息接二連三，港股繼續尋底？會否下試年內收市低位(18,216點)？
另外有外電報道，內地正在考慮下調股票交易印花稅稅率，藉以提振股市，消息對A股，以至中資券商股有冇幫助？
科網龍頭ATMJ偏軟，周三(15日)公布業績的騰訊和京東(09618)分別靠穩和跌1%，市場對兩份業績有咩預期？有邊啲地方要特別注意？嗶哩嗶哩(09626)周四(17日)放榜，股份由8月初高位151.3元回落至127.1元，呢隻有值博空間嗎？
有報道指，全球最大海運煤炭出口國的印尼降煤炭基準價格，擴大價格範圍，市場認為，火電股發電成本有下行空間，不過火電股個別發展，中國電力(02380)升1%，但華潤電力(00836)偏軟，火電板塊值唔值得跟進？當中又要點揀？
車股亦是焦點之一，恒大汽車(00708)獲在納斯達克上市公司的紐頓集團以39億入股，股價一度飆36.5%，但收市升幅勁縮，僅升1.7%收市，恒大汽車前景有望明朗化？至於「蔚小理」僅小鵬(09868)有得升，龍頭比亞迪(01211)亦曾跌穿230元關，收市跌1.5%，車股值唔值得趁回吸納？
國際油價隔晚下跌；港股「三桶油」亦跟跌，現階段係咪吸納油股時機？
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