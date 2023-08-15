香港次季商業房地產投資額僅7億美元　按年大跌76%

根據仲量聯行的數據和分析顯示，2023年第二季度，亞太區的商業房地產投資活動按年縮減約17%至268億美元，其中，香港上季度投資額為7億美元，按年大跌約76%。

該行指出，亞太區投資額下降主要原因是全球經濟持續存在的不確定性，而物流及工業和生活領域的強勁表現，被寫字樓、零售及酒店領域的大幅萎縮所抵銷。仲量聯行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow表示，亞太區第二季度的交投活動仍然低迷，因為投資者作

出決策時會權衡宏觀環境不確定性和利率波動的影響。

該公司的分析顯示，第二季香港市場在利率高企下情緒疲軟，導致投資交易金額較小。而內地季內投資額達約47億美元，按年亦下降約20%，主要由於疫後經濟復甦乏力，機構投資者紛紛轉向其他投資領域。

該行香港資本市場部主管陳國章表示，本港第二季商業地產市場受到加息影響，雖然市場預期利率將逐步穩定下來，但與過往期間相比仍然偏高，影響投資者的投資意欲。預計今年下半年各商業投資領域的表現將會參差不齊，而零售物業和具有增值潜力的領域表現將較其他物業領域優勝。

至於新加坡的投資額在第二季度下降約59％至15億美元，其中一項重要的工業投資組合交易及商業園區貿易佔大部分的投資額。

由於中國內地、香港、新加坡和澳洲的投資活動低迷，亞太區上季的寫字樓成交額僅得102億美元，為2011年以來低位。而物流及工業領域方面，第二季投資額達到77億美元，按年增長約9.3％，其中日本、南韓及中國更錄得多項交易。全球和地區基金減少對寫字樓的投資，紛紛收購位於南韓、日本和澳洲的物流倉庫。