前保險代理因偽造客戶付款授權表格　被禁止重投業界6個月

保險業監管局和香港金融管理局表示，保監局已對一名認可機構的前持牌業務代表(代理人)陳嘉熹採取紀律行動，禁止其於6個月內申請成為持牌人士，理由為陳嘉熹並非適當人選。是次紀律行動是基於所有相關資料而決定，其中包括金管局根據《銀行業條例》(第155章)調查陳嘉熹的行為時所收集的資料。

金管局的調查發現，陳嘉熹於2018年6月收到一份經一位身處海外的客戶簽署的直接付款授權(DDA)表格，要求設立直接付款授權指示以支付其保單保費。陳嘉熹發現該DDA表格上其中一頁簽署頁並無客戶簽署，於是從該DDA表格中剪下該客戶的簽名，並將其貼於一份空白DDA表格的兩頁簽署頁上，隨後影印該兩頁簽署頁，並填寫表格的其餘部分，從而偽造一份新的DDA表格。陳嘉熹於2018年7月將偽造的DDA表格呈交予有關保險公司處理，企圖欺騙該保險公司及陳嘉熹當時的受僱銀行該偽造DDA表格是由該客戶簽署。以上行為是在該客戶不知情及未經同意下進行。

保監局已考慮金管局的調查結果，並留意到陳嘉熹的解釋，即他未能在該客戶簽署DDA表格後一個月有效期內設立相關直接付款，而該DDA表格此後即屬無效。保監局認為陳嘉熹的行為明顯不道德及嚴重缺乏誠信，導致他在擔任持牌業務代表(代理人)期間，並非該職位的適當人選。

保監局市場行為部主管郭家華表示，正確、誠實和合乎道德的做法，是陳嘉熹在發現最初的錯誤後，要求該客戶重新簽署和填寫表格。雖然承認錯誤可能會帶來尷尬，但這才是正確的做法，而誠信包括做正確的事，儘管可能困難重重。保監局與金管局並肩同行，以確保整個金融服務業遵守穩健的道德標準，我們期待雙方在未來的執法行動中繼續密切合作。

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，本個案是金管局與保監局之間有效合作執法而達至的成果，藉此向金融服務業界傳達貫徹的訊息以遏止不當行為。受規管人士在履行其職責時須秉持高度的誠信及專業水平，這對於維護客戶的信心極為重要。金管局會繼續與保監局就執法行動緊密合作，以維持適當的操守標準。