報告：去年全球財富14年首降　香港人均身家縮剩幾多？

瑞銀集團(UBS)最新發布《全球財富報告》顯示，按現時名義美元計算，截至2022年底，私人淨財富減少11.3萬億美元或2.4%，總額為454.4萬億美元，為自2008年以來首次錄得下降。成年人均財富減少3,198美元或下跌3.6%，人均為84,718美元。其中，港人在人均財富及財富中位數排名均位居全球第三。

報告指出，美元兌多個貨幣升值是導致財富減少的主要原因。相對而言，金融資產價值下跌對財富影響較大，而非金融資產（主要是房地產）則在利率迅速上升的情況下依然保持堅挺。報告仍預測，全球財富將於未來五年增長38%，總額更將於2027年達到629萬億美元。

從地區來看，報告顯示全球財富減少主要集中在北美和歐洲等較為富裕的地區，這些地區的財富合共減少了10.9萬億美元。當中，亞太區財富減少了2.1萬億美元。拉丁美洲一枝獨秀，受助於當地貨幣兌美元平均6%的升值，財富總額增加了2.4萬億美元。

2022年財富減少最嚴重的國家是美國，其次是日本、中國、加拿大和澳洲。財富增長最快的國家為俄羅斯、墨西哥、印度和巴西。以成年人的人均財富而言，瑞士(約68.52萬美元)繼續高居榜首，其次是美國(約55.13萬美元)、香港(約55.11萬美元)、澳洲(約49.68萬美元)和丹麥(約40.99萬美元)，但與2021年相比，財富平均值已大幅下降，幅水金額依次為13,450美元、27,700美元、2,170美元、57,660美元及30,390美元。

財富中位數方面，比利時位(約24.99萬美元)居各市場之首，其次是澳洲(約24.74萬美元)、香港(約20.24萬美元)、新西蘭(約19.3萬美元)和丹麥(約18.6萬美元)，按年縮水金額依次為7,860美元、28,630美元、130美元、30,640美元及10,210美元。