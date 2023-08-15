青衣美景花園高層售440萬　4年帳蝕80萬貶15%

各區二手樓持續出現蝕讓成交，青衣美景花園樓價跌至440萬元有交易，單位約5年帳面貶值逾15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯胡宗樂指，北角和富中心2座低層C室，實用面積約847方呎，套三房間隔，獲外區租客議價後以約1,268萬元購入，呎價約14,970元，原業主早於2003年12月以約290萬元購入，轉手帳面獲利約978萬元。

●中原袁廣達稱，鰂魚涌新威園C座中層1室，實用面積約510方呎，兩房間隔，放盤叫價580萬元，即獲以572萬元承接，呎價11,216元，做價較去年6月出售的同類型單位平約15%。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園12座中低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場開價660萬元，減價至628萬元售出，呎價約10,608元。

●鴻發地產梁文楓指，深水埗興業大廈高層B室，實用面積積約427方呎，獲同區分支家庭以512萬元購入自用，低估價約10%，呎價約11,991元。

●富誠地產李志揚稱，鑽石山居屋宏景花園1座高層H室，實用面積約574方呎，三房改兩房設計，放盤約3年，累減142萬元，未補價第二市場售508萬元，呎價約8,850元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添指，青衣美景花園7座高層G室，實用面積約329方呎，剛以440萬元售出，呎價約13,374元，原業主於2018年以520萬元購入，約5年帳蝕80萬元，或貶值約15.4%。

●美聯梁仲維稱，荃灣運通洋樓高層H室，實用面積約462方呎，三房間隔，7月底開價480萬元，議價8萬元，以約472萬元售出，呎價約10,216元，原業主1983年以25萬元購入，幅面賺約447萬元。

●中原曾日昇表示，葵涌葵豐大廈中層F室，實用面積約350方呎，兩房間隔，放盤叫價398萬元，原業主有意換新樓，鑑於早年平價買入，擴大議價空間，終售362.8萬元，呎價約10,366元，減幅約9%。

●祥益袁思賢稱，屯門市廣場3座高層K室，實用面積約393方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價65萬元，區內首置客及家人原本亦居於同區，獲父母資助下以445萬元購入自用，呎價約11,323元。

●美聯梁浩文指，屯門邁亞美海灣2座中層C室，實用面積約442方呎，兩房間隔，以520萬元沽出，呎價約11,765元，原業主2006年以123萬元買入，持貨約17年帳面賺397萬元或約3.2倍。

●中原王壹鳴稱，荃灣綠楊新邨C座低層6室兩房戶，實用面積約445方呎，今年2月業主決定換貨，開價680萬元放盤，年中交投呆滯，調低叫價至638 萬元，累減72萬元或約11%，以608萬元沽出，呎價約13,663元。

●美聯李怡澤表示，元朗Grand YOHO的1期2座中層C室，實用面約595方呎，三房間隔，放售多時，累減至988萬元，區內家庭客議價13萬元，以975萬元承接，創屋苑三房戶年內次低，呎價約16,387元，約4年帳面升值20萬元。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO Town第8座高層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，開價680萬元，6月放盤至今，累減30萬元，以650萬元沽出，呎價約15,403元，樓價較上月同類單位平約15萬元。

●中原李嘉龍指，大埔滌濤山12座中層B室，實用面積約1,098方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,150萬元，議價後售1,050萬元，呎價約9,563元，新買家為區內換樓客。

●中原張少聰表示，大埔白石角海鑽‧天賦海灣10座中層A室，實用面積約1,409方呎，四房雙套房及工人套房間隔，開價約2,300萬元，議價後以1,960萬元沽出，呎價約13,911元，約10年帳面獲利約180萬元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山海典居2座中層A室，實用面積約954方呎，三房間隔，望海景，叫價1,250萬元，放盤兩個月，調整售價至1,180萬元成交，呎價約12,369元。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，馬鞍山銀湖‧天峰1座高層B室，實用面積d約1,594方呎，四房間隔，享海景，放盤1個月，叫價2,400萬元，累減300萬至2,100萬元成交，減幅約12.5%，呎價約13,174元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙1座頂層連天台，實用面積約586方呎，兩房連儲物室間隔，以820萬元沽出，呎價約13,993元，原業主持貨逾3年，帳面虧蝕92萬元，期內跌價約10%。

●香港置業唐地榮花指，將軍澳中心13座高層F室，實用面積約638方呎，三房間隔，享海景，以約1,160萬元放盤約3個月，減價約160萬元或逾13%，區內客以約1,000萬元成交，呎價約15,674元，低市價約7%。

●中原柯勇表示，將軍澳區8月僅錄約61宗二手買賣，按月升約27%，將軍澳中心10座低層H室，實用面積約541方呎，三房間隔，以800萬元易手，呎價約14,787元。

●利嘉閣趙洛民指，將軍澳日出康城領都3座右翼極高層D室，實用面積約728方呎，套三房連儲物室間隔，享山景，最初開價930萬元，終以908萬元成交，呎價約12,473元，約3年帳蝕12萬元。

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