內地客斥千億買樓　連巴菲特都入市該國3房企...

美國利率持續高企下，房地產市場面臨不少壓力，當中商業房地產更被眾多金融專家視為下一個可能爆煲的領域。不過，作為價值投資者的股神巴菲特，一向主張「別人恐懼我貪婪」的投資原則，於上季買入3家美國房地產公司，涉及價值(以上季末股價推算)約8.14億美元(約63.51億港元)。另邊廂，來自中國的買家亦正在「爆買」美國房屋，似乎近期美國樓市反彈將成為新一輪升勢的開端。

巴菲特的旗艦投資公司巴郡披露的13F文件顯示，該公司於上季買入596.97萬股的房地產開發商D.R. Horton，涉及約7.26億美元；並分別買入1.11萬股NVR、15.25萬股Lennar的B股，涉及7,056.8萬美元及1,723.7萬美元。這3家公司都是美國的地產開發商，其中D.R. Horton為美國銷量最高的房企之一。

看好美國樓市的除了巴菲特外，還有大量中國買家。全國房地產經紀協會(NAR)日前發表的報告顯示，中國買家於去年4月至今年3月底止一年內，共買入136億美元(1,060.8億港元)的美國成屋(Existing-Home)，按年大增1.22倍，為眾多國家之首。可見內地富人寧可赴海外高追美國樓，都不願將資金留在內地為樓市「填氹」。

供求失衡 樓價料升至明年

值得留意的是，上述數據甚至未計入新屋銷售，未能完全反映出中國買家的財力。NAR的統計更顯示，有一半美國城市的樓價於第二季度錄得上漲，今年6月全國樓價中位數達到41.02萬美元，為有紀錄以來第二高，僅次於去年6月。NAR首席經濟學家Lawrence Yun甚至直言︰「(美國)房地產的衰退已經結束。」

根據標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數，美國主要城市的樓價於今年1月觸底後，已連續多個月反彈。按揭貸款公司New American Funding聯合創始人Rick Arvielo亦表示，美國樓價堅挺的原因在於供應不足，庫存持續低迷。最大網上房屋交易平台Zillow首席經濟學家Skylar Olsen亦同意供求失衡的觀點，更估計樓市的反彈會延續至明年。

金融服務公司Bankrate首席金融分析師Greg McBride指出，現時房地產開發商已盡可能加快建設，但始終跟不上需求。

在預期樓市供不應求的情況下，巴菲特押注地產開發商的做法相當合理，而巴郡本身亦擁有一些與建材、家具相關的子公司，因此提前預視到樓市走勢也並不出奇。除此以外，13F文件亦顯示，巴郡上季亦調整部分持股，包括減持7%的雪佛龍持倉量；先前已經披露的減持七成動視暴雪；增持第一資本、西方石油等。