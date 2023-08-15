美股道指挫188點　冬海集團挫26%

美國10年期債息高見4.268厘，美股3大指數周二早段受壓，道指跌188點，報35,119點；標指跌24點，報4,465點；以科技股為主的納指跌66點，報13,722點。恒指夜期報18,423點，跌112點，低水158點。

著名基金大鱷、電影《沽注一擲》的主角原型貝瑞(Michael Burry)於上季大手做淡美股。他旗下的資產管理公司Scion上季開倉分別買入兩隻認沽期權，分別追蹤標指、納指各自的交易所買賣基金(ETF)，名義倉位價值合共達到16.25億美元(約126億港元)。

企業消息方面，家居裝潢及建材公司家得寶公布，截至7月30日止一季收入為429.16億美元，按年跌2%；純利亦減少9.93%至46.59億美元。該公司維持全年銷售額下跌2至5%的預測不變；又指一些大額、非必需的產品類別持續面臨壓力，惟重申對中長市場前景保持樂觀。家得寶股價曾升0.97%。

有「小騰訊」之稱的東南亞科技巨頭冬海集團(Sea Limited)公布，上季收入為30.95億美元，按年增5.2%；股東應佔溢利4.09億美元，相對去年同期蝕15.12億美元。該公司股價曾跌26.19%。