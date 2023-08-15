【新盤UPDATES】各區一手急推盤搶購買力

市區新盤震撼價推售後，一石激起千重浪，其他新盤迅速推盤搶客。油塘樓盤首日收票即錄超額，隨即加推價單2號，一房折實入場費降至365萬元。而日出康城新盤加快推售步伐，最快周三開價截擊。另紅磡樓盤落實周六作第三輪銷售。

●將軍澳日出康城凱柏峰III最快周三開價

●油塘親海駅I加推價單2號 一房折實入場費降至365.3萬

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH價單3號涉28伙

●啟德尚‧珒溋獲同一組買家斥7,150萬元連購兩伙

●土瓜灣明雋開放式戶400萬元沽

●旺角利奧坊‧凱岸周六賣5伙

●將軍澳海茵莊園預告周內有新銷售部署

●鰂魚涌THE HOLBORN周六賣10伙一房

●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶取消交易