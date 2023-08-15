【新盤UPDATES】各區一手急推盤搶購買力
2023年08月15日 22:03
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市區新盤震撼價推售後，一石激起千重浪，其他新盤迅速推盤搶客。油塘樓盤首日收票即錄超額，隨即加推價單2號，一房折實入場費降至365萬元。而日出康城新盤加快推售步伐，最快周三開價截擊。另紅磡樓盤落實周六作第三輪銷售。
●將軍澳日出康城凱柏峰III最快周三開價
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)共同發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，最快周三(16日)上載首張價單。信和置業執行董事田兆源表示，首批將提供不少於129伙，預告會提供創新的付款方法，以吸引專才。該盤最快月內展開銷售。今期涉644伙，包括49伙開放式戶、240伙一房戶、289伙兩房戶、48伙三房戶及18伙特色戶。
●油塘親海駅I加推價單2號 一房折實入場費降至365.3萬
長實集團(01113)旗下的油塘親海駅I，周二(15日)加推價單2號，提供50伙，折實平均呎價約15,714港元，包括21伙一房戶、16伙兩房戶及13伙三房戶，實用面積273至729方呎，折實價由365.3萬至1,175.7萬元，折實呎價介乎13,381元起。項目有機會周內展開銷售。發展商最新開放三房經改動示範單位。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH價單3號涉28伙
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周二(15日)公布加推價單3號，涉及28伙，折實平均呎價約19,013港元，並同步落實周六(19日)先到先得形式發售該批單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，上述單位實用面積215至492方呎，戶型涵蓋開放式至三房，折實價由386.82萬至1,040.94萬元，折實呎價由17,992至21,157元。
●啟德尚‧珒溋獲同一組買家斥7,150萬元連購兩伙
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周二(15日)獲同一組買家斥資7,150萬元購入兩伙同層的頂層複式連天台戶。包括2座39及40樓J室，實用面積1,104方呎三房，連369方呎天台，以3,650萬元成交，呎價約33,062元。另一伙為2座39及40樓C室，實用面積1,087方呎三房，連236方呎天台，成交價3,500萬元，呎價約32,199元。
●土瓜灣明雋開放式戶400萬元沽
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，周二(15日)錄得開放式單位成交。該集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目最新以400.38萬元沽出7樓D室，實用面積231方呎，呎價約17,332元。據悉，買家來自新界區，心儀樓盤距離土瓜灣站僅約3分鐘步程，交通便利，故購入計劃作收租之用。
●旺角利奧坊‧凱岸周六賣5伙
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，周二(15日)修改價單，將個別價單的最高折扣率增至28%，並落實周六(19日)起發售5伙，開放式戶入場費為448.77萬元起。上述5伙包括2伙開放式戶及3伙一房戶，實用面積分別為197方呎或278方呎，扣除最高28%折扣後，折實價由448.77萬至625.39萬元，折實呎價由22,780至22,496元。資料顯示，該盤提供514伙，由2018年開售至今，已沽出逾480伙。
●將軍澳海茵莊園預告周內有新銷售部署
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周二(15日)預告會在未來數天公布最新銷售部署，包括推出從未發售的高層單位及開放全新現樓示範單位供準買家參觀。發展商表示，該項目今年迄今累計已售出256伙，套現約14億元。而是日最新沽出2座29樓D2室，實用面積280方呎一房，成交價為521.2萬元，呎價約18,614元。
●鰂魚涌THE HOLBORN周六賣10伙一房
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN上載最新銷售安排，將於周六(19日)先到先得發售10伙一房單位，折實入場費為587.93萬元，屬B座6樓B3室，實用面積255方呎，折實呎價約 23,056元。
●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶取消交易
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，新近錄得取消交易個案，優景閣第3座地下A2室，為實用面積417方呎的兩房戶，連335方呎花園，原於本月7日以約776.6萬元沽，當時呎價約18,624元。