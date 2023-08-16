【東方日報產評】華經濟步履蹣跚　千頭萬緒挽狂瀾

中國經濟在疫後的復甦不似預期，外貿與內需同時失速，加上內房爆泡愈演愈烈，風險逐步傳導至金融體系，正醞釀一場自改革開放以來最嚴峻的經濟與金融危機，非但為中美博弈增加變數，「中國爆雷」更演變成世界經濟隱患之一，變相為美國主張的「與中國脫鈎」添柴加薪！

自美國對華開打貿易戰，推動重塑全球產業鏈與供應鏈，中美博弈下地緣政治風險飆升，本就在嚴重掣肘中國經濟發展，皆因「世界工廠」面對技術封鎖與資金外流等問題，舉步維艱。詎料新冠疫情爆發，3年的「清零防疫」，加上當局針對民營經濟施以嚴厲的監管風暴，大傷中國經濟元氣，應對經濟隱患的能力亦大打折扣，促成如今內外交煎的境地。

中國經濟失速有多嚴重？7月出口按年跌幅創2020年3月以來新低、消費者物價指數負增長、零售消費與固定資產投資一片低迷，說明外貿與內需全線告急，整體企業職位減少，就業市場嚴峻，年輕人一畢業即失業。幾大經濟支柱失速的同時，正加劇中國的債務危機，所指的是內房爆泡及地方政府財政危機。

內房正在加速爆泡，大型內房民企接連出事，股債雙殺，發展項目叫停，打擊居民對房地產投資的信心。樓市交投冰封，房企銷售停頓，無法回籠資金，非但內房民企面臨倒閉危機，國資背景的大型房企都面臨數以百億元計的虧損，經營亮紅燈。這些年依賴土地收入的地方政府頓失依靠，加上經濟活動一潭死水，稅收大減，自身難保下，無法如歷次經濟危機中擔當基礎建設等固定資產投資的推手。

近日內房爆泡更開始火燒金融體系！事緣這些年不少金融資產以房企股權和債權包裝融資，如今相關資產價值暴挫，開始有金融信託旗下的理財產品因而出現違約狀況，或引發與房企之間的債務惡性循環，金融體系一旦受波及，恐怕將中國推向「雷曼時刻」！

要解決債務危機，當務之急是盡快提振經濟，企業與居民收入增加，帶動內部需求，始有望消化樓市庫存、改善地方財政。問題是，近年內地的監管大棒和「清零防疫」已打殘民營經濟，頓令增長引擎失靈；禍不單行的是近期內地出現嚴重天災，頓令經濟百上加斤。

為了化解流動性問題，中國除了減息之外，正設法激活資本市場，昨日更傳來擬降股票印花稅。惟中國資本市場表現不濟，源於經濟景氣差，貨幣貶值，削弱人民幣資產的吸引力，這絕非降低印花稅或減息就能達到提振的效果，畢竟對前景信心不足，更便宜的交易成本、更低的資產價格，都難找買家接火棒。

如今美國為首的陣營又開始發功，直指中國經濟危機成世界風險，圖為「與中國脫鈎」的主張給力。中國經濟問題千頭萬緒，陷入四面楚歌的境地。雖然當局近月提出不少刺激經濟的主張，惟始終是藥石亂投，無法起到多大的積極作用，反在消耗市場上僅餘的信心。再不設法扭轉頹勢，中國的經濟展望，以至兩強博弈下中國的形勢，均難以樂觀，香港金融中心押注中國概念浴火重生的希望也難成！