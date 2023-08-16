陳樂怡：內地經濟前景偏弱 恒指或下試...
2023年08月16日 05:00
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內房債務危機持續，碧桂園(02007)流動性壓力顯著，瀕臨債務違約邊緣，中植系亦傳出爆雷消息，內房溢出效應引發憂慮。儘管內地密集進行調研，與房企溝通，不同舉措都釋出信號將會有跟進政策，惟7月居民中長期貸款、房地產銷售雙雙下滑，內房困局未見轉變。信貸數據遠遜預期，反映企業與居民降槓桿意願依舊。7月三頭馬車全線低於預期，經濟前景偏弱，人民幣續受壓。連同美匯、債息高企，利淡港股表現。恒指若失守18,500點，料進一步下試今年低位18,044點，後續留意下半年的三中全會以及全國金融工作會議，以尋求更多政策加碼的細節。
板塊方面，縱使內地7月整體零售表現不及預期，但個別領域如票房、餐飲表現不俗。內地7月餐飲收入(以兩年均速計算)增長6.8%，增速較6月的5.6%有所加快。事實上，據券商渠道調查，踏入7-8月旺季，港股三大火鍋股7月需求按月改善，更勝過去季節性水平。低價位的品牌表現相對優勝，包括九毛九(9922)及呷哺呷哺(00520)。我們看好九毛九疫後同店銷售復甦進展跑嬴其他休閒飲食同業，下半年同店銷售加速修復，以及新品牌「慫火鍋」開店節奏加快，有望超額完成開店指標。
個股推介方面，攜程集團(09961)：今年內地國慶中秋長假期連休8天，加上內地恢復赴美日韓等出境旅遊團，各大旅遊平台國慶中秋機票查詢量和預訂量大增。攜程集團(9961)料可受惠於出境遊復甦，公司首季訂單量增長優於同業水平，市場份額進一步拓展。而且公司疫情期間落實降本增效，經營槓桿帶動盈利能力明顯改善。公司在過去三年積極改善供應鏈，資源豐富，用戶增長健康。現價對應23財年預測市盈率約24倍，低於上市至今均值。策略上，建議待股價回調至300元附近收集，上望阻力位340元，跌穿支持位270元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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