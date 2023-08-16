陳錦興：造車新勢力似已見頂 點解咁講？
2023年08月16日 07:00
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8月開局不順，港股氣氛轉弱，內地以組合拳政策刺激經濟，成效有待觀察，而即時見到的進出口、通脹、零售及固投等數據，則仍反映經濟疲弱不振，未見起色，加上內房藍籌也處流動性壓力及債務重組，投資者的避險意識升溫，不同板塊的股份遭沽售，當中包括最近數月非常強勢的造車新勢力。
理想汽車(02015)本周公布二季度及上半年業績，各項指標均異常強勁，次季收入按年勁飆2.28倍，至286.5億元人民幣(下同)，錄得27.3億元經調整淨利潤。理想在季內，無論收入、淨利潤和自由現金流均創下歷史紀錄。L系列3款車型在各自細分市場保持銷量領先，管理層預期，第三季交付量介乎10萬至10.3萬輛，按年升幅為277%至288.3%，第四季有望達成之前定下的月銷4萬輛目標。這份業績顯然相當亮眼，惟原來投資者要求更高，因此理想績後沽壓反而大增，獲利了結及回吐主導，這是典型趁好消息出貨的例証。
理想年初至今，股價最多升達1.4倍，已反映其L7豪華SUV品牌的超級成功及在豪華電動車的領先地位。然而，當前的股市，受到全球經濟轉弱的威脅，電動車股的造車新勢力，也難說服投資者以更高的估值追捧。政治局會議後，蔚小理及零跑均沖高回落，股價見頂之勢明顯。這次理想績後重挫，預示小鵬、蔚來等難免有同樣情況，早前外資入股的利好應已用盡，業績就算不差已難再推升，相反業績稍有瑕疵，沽壓料更洶湧。至於零跑汽車，收入增長料與同業一致，惟仍處虧損狀態，新車款推出是否很具競爭力，尚待驗証，因此其績後表現未敢樂觀。從股價走勢看，過去兩個月，零跑股價已無法強力突破，反而有高位派發迹象，業績期調整壓力料加深。
整體上，這一浪炒上的造車新勢力，已有見頂迹象，加上近期受減價戰陰霾的影響，即使短期反彈，亦無復第二季度的超強勢，短線操作者宜靈活走位，重倉者則宜考慮減磅。
英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)