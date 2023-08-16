陳錦興：造車新勢力似已見頂　點解咁講？

8月開局不順，港股氣氛轉弱，內地以組合拳政策刺激經濟，成效有待觀察，而即時見到的進出口、通脹、零售及固投等數據，則仍反映經濟疲弱不振，未見起色，加上內房藍籌也處流動性壓力及債務重組，投資者的避險意識升溫，不同板塊的股份遭沽售，當中包括最近數月非常強勢的造車新勢力。

理想年初至今，股價最多升達1.4倍，已反映其L7豪華SUV品牌的超級成功及在豪華電動車的領先地位。然而，當前的股市，受到全球經濟轉弱的威脅，電動車股的造車新勢力，也難說服投資者以更高的估值追捧。政治局會議後，蔚小理及零跑均沖高回落，股價見頂之勢明顯。這次理想績後重挫，預示小鵬、蔚來等難免有同樣情況，早前外資入股的利好應已用盡，業績就算不差已難再推升，相反業績稍有瑕疵，沽壓料更洶湧。至於零跑汽車，收入增長料與同業一致，惟仍處虧損狀態，新車款推出是否很具競爭力，尚待驗証，因此其績後表現未敢樂觀。從股價走勢看，過去兩個月，零跑股價已無法強力突破，反而有高位派發迹象，業績期調整壓力料加深。

整體上，這一浪炒上的造車新勢力，已有見頂迹象，加上近期受減價戰陰霾的影響，即使短期反彈，亦無復第二季度的超強勢，短線操作者宜靈活走位，重倉者則宜考慮減磅。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)