道指挫361點　紐油跌1.8%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.01%，報103.21；港匯見7.8234；離岸人民幣(CNH)報7.3234；美元兌日圓處145.59；歐元報1.0904，英鎊報1.2701。金價處1,901.65美元。布油報85.09美元，紐油報81.00美元。比特幣(Bitcoin)跌0.8%，報2.91萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水240點。

●道指收報34,946點，跌361點或1.02%；標指收報4,437點，跌51點或1.16%；納指收報13,631點，跌157點或1.14%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,302點，跌278點或1.52%。

●8月恒生指數夜期收報18,360點，跌175點，低水221點，成交20,668張。

●紐約期油收報每桶80.99美元，跌1.52美元或1.84%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.89美元，跌1.32美元或1.53%。

●紐約期金收報每安士1,935.2美元，跌0.5%。

●英國富時100指數收報7,389點，跌117點或1.57%；德國DAX指數收報15,767點，跌136點或0.86%；法國CAC指數收報7,267點，跌81點或1.1%。

●騰訊音樂次季淨利潤為13億元人民幣，按年增51.6%。

●美國7月零售銷售按月增長0.7%超預期，創1月以來最大增幅。

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