VinFast赴美首掛飆2.5倍　越南首富身家暴增3000億恐短癮？

外媒報道，一直遭遇負評的越南電動車製造商VinFast，被指今年銷量可能會比行業巨頭通用汽車(GM)一周的銷量還要少，不過VinFast在美掛牌首日，股價飆升254%至37.06美元，遠高於開市價22美元，但在市後延長交易時段則下跌14.19%，報31.8美元。

VinFast股價狂升帶動其市值超過通用汽車及平治(Mercedes-Benz)，並超過理想汽車和蔚來汽車的市值總和，越南首富、VinFast主席范日旺(Pham Nhat Vuong)身家亦水漲船高，根據億萬富豪指數，其淨資產增加390億美元(約3,042億港元)，目前其財富為443億美元(約3,455.4億港元)。

監管文件顯示，范日旺主要通過其企業Vingroup直接或間接控制該公司99%的流通股，如此大的持股，限制了可供其他投資者交易的股票，意味該股很容易出現大幅波動。

雖然VinFast首掛股價飆升，但卻因營運問題而受到拖累。今年5月，該公司因軟件故障召回所有運往美國的電動運動型多用途車，並收到負面評論。此外，該公司更裁減部分美國員工，銷售額一直不大，淨虧損正擴大。不過，原來范日旺有「越南許家印」之稱，跟恒大一樣是地產商跨界造車，不過VinFast的造車之路比恒大順利。

該公司上月開始在美國北卡羅來納州興建廠房，預計今年銷量將達到45,000至50,000輛，范日旺預計到2024年底將實現收支平衡。

VinFast原本計劃進行首次公開招股(IPO)，但在過去一年投資者對虧損初創公司的興趣減弱後，VinFast放棄該計劃，並選擇以SPAC形式上市。

范日旺出生於河內，曾在俄羅斯學習地緣經濟工程，90年代在烏克蘭靠做即食麵生意致富，並在2010年，即他返回越南9年後，將生意售予雀巢公司。當時，他已經成立Vingroup，專注於地產、度假村、學校、購物中心等。該公司去年收入為44億美元，並仍是VinFast的主要股東。