內地70大中城市商品住宅銷售價格上升城市減少

國家統計局公布，7月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有20個和6個，比6月別減少11個和1個。至於二手商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格按月持平或下降、按年有漲有降。

7月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月連續兩月持平，其中北京和上海按月分別上漲0.4%和0.2%，廣州和深圳按月分別下降0.2%和0.6%；二線城市新建商品住宅銷售價格按月由6月持平轉為下降0.2%；三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比6月擴大0.2個百分點。從二手住宅看，7月份，一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.8%，降幅比6月擴大0.1個百分點；二線城市二手住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅比6月擴大0.1個百分點；三線城市二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅與6月相同。

按年比較方面，一、二線城市新建商品住宅銷售價格按年分別上漲1%和0.2%，漲幅比6月均回落0.3個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格按年下降1.5%，降幅比6月擴大0.1個百分點。7月份，一、二、三線城市二手住宅銷售價格按年分別下降1.4%、2.7%和3.5%，降幅比6月分別擴大1.0、0.3和0.1個百分點。

北京7月新建商品住宅價格按月升0.4%，按年升3.5%；上海按月升0.2%，按年升4.5%；廣州按月跌0.2%，按年跌1.3%；深圳按月跌0.6%，按年跌2.8%。

二手住宅價格方面，北京7月二手住宅價格按月跌0.6%，按年升0.6%；上海按月跌0.7%，按年跌1.2%；廣州按月跌1%，按年跌3.2%；深圳按月跌0.9%，按年跌1.7%。