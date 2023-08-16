挪威主權基金上半年錄10%回報　受惠科技股反彈

全球最大主權基金「挪威主權財富基金」公布，截至6月份止的上半年回報率為10%，期內回報達1,430億美元(約1.11萬億港元)，主要受惠美國科技股反彈。該基金2022年錄得史上最差年度表現。

上半年，股權投資回報率13.7%，固定收益投資回報率為2.2%，非上市房地產持有規模下降4.6%。

根據該基金公布，截至6月底最重倉的股份都是美國科技股，當中包括近期人氣急升的AI晶片股英偉達(Nvidia)，持倉金額達1,317億克朗(約978.7億港元)，是第五大重倉股票。至於首四大重倉股票分別是蘋果公司(Apple)、微軟、Alphabet及亞馬遜，持倉金額分別約3,588億克朗、3,326億克朗、1,740億克朗及1,522億克朗。

債券方面，持倉最重的是美國國債、日本及德國政府債券。

挪威主權財富基金又名Norges Bank Investment Management(NBIM)，於1990年代成立，負責把挪威的石油和天然氣收入投資海外，是全球最大的單一股票持有者，主要布局是基於國會頒布的架構所追蹤的一套基準指數。