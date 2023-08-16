【高盛推介】港交所業績前失守300元關　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周五(11日)起連跌，今(16日)早開市失守300港元關口，最低見297.2元的過去3周低位。現報297.6元，跌約1.3%。港交所今日公布今年中期業績，市場料純利介乎62.09億元至66.08億元，按年上升28.4%至37.9%，並關注其管理層對營運業務及投資收益的最新指引。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於近日獲資金轉向吸納，本周一及本周二共錄得約460萬元資金流入。淡倉於本周一錄得約110萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高敏感度、低街貨。

港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.2倍，行使價380元以下、3個月期以上、街貨低於15%產品最高槓桿。

港交購17448，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.7倍，短期、貼價。

港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交牛59868，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿8.2倍，行使價270元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.7倍，低面值、高槓桿。

港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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