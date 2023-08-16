誰是贏家？印度禁出口抬高米價　呢個國家借勢搶攻...

全球最大稻米出口國印度限制大米出口，引發泰國和越南米價飆升，迫使買家試圖尋找其他產地。外媒報道，緬甸預計未來幾個月大米出口將激增。

緬甸本財年首4個月大米出口下降56%。緬甸大米聯盟主席Ye Min Aung稱，全球供應收緊應有助於重振東南亞國家的大米出貨量，冀可藉此達到賺取10億美元的年度目標。據該會數據，在政府決定優先銷售較高等級的大米後，緬甸4至7月出口了約32萬噸，收入僅為1.38億美元。

但上個月印度禁止很大一部分的大米海外銷售，推高了緬甸一些地區競爭對手的價格。Ye直言，儘管該國將繼續專注於出口更高質量的品種，但仍希望利用這一優勢搶攻市場。他補充，雖然優質穀物銷售收入可達每噸700美元，而低等級穀物的銷售收入為每噸300或400美元，但同時將客戶限制在相對富裕的國家。

據聯盟稱，過去兩個財年，緬甸的大米銷售收入每年都超過8億美元，最大買家包括中國、菲律賓和比利時。美國農業部去年將緬甸列為世界第六大的大米出口國。

聯合國世界糧食計劃署曾表示，自2021年2月軍方接管緬甸10個月以來，該國的糧食不安全狀況急劇惡化。緬甸的大米出口政策旨在保存國內供應。