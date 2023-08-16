港人置業留意！大灣區樓市吹寒風　7月呢幾區跌得最甘...

港府近年積極鼓勵港人到大灣區生活及發展，年初有調查指，46%港人考慮於大灣區內地城市置業，作為渡假或退休養老之用，其中選擇於深圳置業的最多，其次是廣州及中山。內地樓市一片風聲鶴唳，鄰近香港的大灣區亦吹起寒風。國家統計局最新公布的7月份70個大中城市商品住宅銷售價格指數顯示，深圳及廣州一手及二手樓價，不論是7月及今年首7個月，均按年下跌。

先看新盤。國統局數據顯示，上月廣州、深圳及惠州樓價分別按月下跌0.2%、0.6%及0.7%，按年計則分別下跌1.3%、2.8%及3.5%。總結今年首7個月，廣州、深圳及惠州樓價分別按年下跌0.5%、1.7%及2.5%。北京及上海則未見下跌。

二手樓價方面，廣州及深圳上月分別按月下跌1%及0.9%，惠州微升0.1%；按年計，廣州、深圳、惠州分別下跌3.2%、1.7%、2.4% 。

總結1至7月，廣州、深圳、惠州二手樓價分別按年下跌1.4%、1.7%及2.3%，跟北京及上海分別按年上升4.3%及5.5%相反。但要留意的是，京滬二手樓價上月都按月下跌。