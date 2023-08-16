內媒：經濟低增長成最大風險　派錢撐消費屬認知誤區

內地媒體周三(16日)發表題為「釐清擴大內需的八個認知誤區」的文章，稱要進一步提升擴大內需的效果，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，就需要釐清8個認知誤區，優化擴大內需的思路和措施。

文章指，其中一個認知誤區是「沒有政策空間」，提及「財政壓力大，擴大內需，沒有政策空間」的觀點。中國一些地方確實存在地方債的結構問題，但並不構成經濟的主要矛盾和問題，不增長或低增長是中國應防範的最大風險。從實踐層面，通過財政政策和資源優化組合，盤活資產，以及制定實施一籃子化債方案，可以釋放一定的政策空間。從理論層面，只要債務資金能夠使經濟恢復或提升潛在增長水平，財源基礎得以增強，就不會出現大的債務風險。

文章提到，「發錢促消費」也是認知誤區，直接發放現金雖然能起到一定作用，但成本太大，在中國根本不可行，中國的居民消費和儲蓄習慣、發展水平等與美國等發達國家有很大不同，假如每人發1,000元人民幣(下同)現金，則需要約1.4萬億元，形成巨大財政負擔，而且居民的消費習慣、消費結構和消費意願也制約了其效果。

文章又稱，「基礎設施過剩浪費」是認知誤區，基建投資不僅以總需求的擴張產生經濟聯動效應,有利於穩定經濟運行，而且可以提升宏觀經濟效率和改善民生，有效支撐高質量發展。基礎設施總體上不存在過度的問題。

文章並指出，「政府投資擠出私人投資」也是另一個認知誤區，在社會投資動力不足、意願不強的情況下，政府投資能夠彌補企業投資不足而形成的需求缺口，並間接提高社會資本的投資回報率，產生引致效應，吸引社會投資，擴大社會總需求。