港交所半年純利升30.5%　中期息增至4.5元

期內，收入及其他收益總額達105.75億元，較去年上升18.3%，上半年的收入和其他收益及溢利為歷來第二高，僅次於2021年上半年的紀錄。營運支出較2022年上半年上升7%，源於僱員費用及專業費用增加。

上半年，香港現貨市場成交量及首次公開招股活動均繼續受到環球市場氣氛脆弱影響。期內香港證券市場的平均每日成交金額為1,155億元，按年減少16%，但ETF市場則繼續表現强勁，平均每日成交金額達117億元，按年上升21%。儘管全球新股市場表現疲軟，香港新股市場的表現相對不俗，上半年共有33家發行人上市，總集資額為179億元，而截至2023年6月30日共有104宗新股上市申請正在處理中。

香港衍生產品市場方面，今年首6個月期貨及期權平均每日成交合約張數按年增長5%。滬深港通的表現持續強勁，南向和北向成交量均對比2022年同期上升，而ETF被納入滬深港通後更進一步推動互聯互通計劃的發展勢頭。債券通北向通成交金額在今年首6個月穩步增長，平均每日成交金額達389億元人民幣，按年上升25%。

單計2023年第2季，集團收入及其他收益創50.17億元新高，按年上升18.13%，股東應佔溢利為29.04億元，上升33.94%。