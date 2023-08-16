供應鏈轉移！iPhone 15傳開始在印度生產　對華依賴大減

過往中國是iPhone的生產重鎮，但隨着蘋果公司(Apple Inc.)推動供應鏈多元化後，對中國的依賴逐步減退。外媒報道，預計將在秋季發布的新一代手機iPhone 15，開始在印度南部泰米爾納德邦生產，此舉將進一步縮小其印度與中國作為製造基地之間的差距。

知情人士透露，蘋果公司尋求迅速增加來自印度的新iPhone數量，其主要代工廠富士康一家位於印度的工廠，正準備在中國工廠開始發貨幾周後交付新的iPhone 15，但生產規模將取決於零部件的供應以及生產線的投產情況。

報道指出，在iPhone 14面世前，蘋果公司只有一小部分iPhone組裝是在印度進行的；過往印度的產量落後中國半年至9個月，但自去年起，這種延誤情況大幅減少。截至今年3月底，蘋果公司7%的iPhone是在印度生產。知情人士表示，蘋果公司今年的目標是讓印度和中國的發貨時間更加接近。

知情人士續指，蘋果公司在印度的另外兩家供應商和碩及緯創，據悉也將很快組裝iPhone 15。

蘋果公司正通過其台灣供應商在印度擴張產能。受益於印度政府引進更多高端製造業的財政激勵措施，據指蘋果公司在截至3月份的財年中，在印度的iPhone產量增加了兩倍，至超過70 億美元。與此同時，該企亦於4月份在印度開設了第一家零售店，抓緊這個快速增長市場的商機，長遠而言也將成為蘋果公司產品的重要生產基地。