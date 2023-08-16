親海駅I再加推119伙　折實平均呎價1.63萬

該集團營業部首席經理郭子威表示，今期項目會於周五(18日)下午6時截票，及後在發售當日即場抽籤。

長實營業經理陳詠慈指，價單3號屬原價加推，包括69伙一房戶、8伙兩房戶及42伙三房戶，折實價由380.7萬至1.342.4萬元，折實呎價13,945至18,239元。

至於，周日將發售的單位就包括110伙一房戶、44伙兩房戶及65伙三房戶，實用面積273至736方呎，折實平均呎價約15,939元，折實價由365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價13,381至18,239元。按定價計，整批單位市值逾19億元。

銷售安排方面，準買家須於發售當日上午10時至10時半到售樓處登記報到。是次會分兩個組別揀樓，優先的V組屬親海駅II的向隅客，每位買家最多可購兩伙。