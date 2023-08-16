【高盛推介】騰訊周三業績 兩手準備部署
2023年08月16日 14:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(16日)稍後公布今年中期業績的騰訊控股，股價由上周五起連跌，近日股價在330港元水平整固。現報329.8元，跌約0.8%。市場料騰訊今年中期，非國際財務報告準則淨利潤介乎664.2億至709.75億元人民幣，按年上升23.7%至32.2%；收入介乎2,991.86億至3,039.82億元人民幣，按年升11%至12.8%，並將關注其整體宏觀環境、遊戲業績等。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，上周五至本周二共錄得約4,670萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周一錄得約480萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水買入，錄得約2.9億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(17302)。活躍條款選擇可留意高槓桿騰訊購(17229)。低面值選擇可留意高槓桿騰訊購(16946)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(65640)，遠牛選擇可留意騰訊牛(64824)，與現價有約15及35元收回距離。
騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿9.4倍，貼價、高敏感度。
騰訊購17229，行使價381元，2023年11月3日到期，實際槓桿11.4倍，活躍條款、高槓桿。
騰訊購16946，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿13.0倍，低面值、高槓桿。
騰訊牛65640，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率18.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.9倍，低面值、高槓桿。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊51126，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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