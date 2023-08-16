滙豐大灣區可持續發展信貸基金額增至90億美元

滙豐宣布，將大灣區可持續發展信貸基金規模增加至90億美元。該項信貸基金專為粵港澳大灣區企業而設，旨在協助企業實行可持續發展及淨零碳轉型，推出時額度為50億美元，一直深受不同企業歡迎。

自2022年5月推出以來，滙豐大灣區可持續發展信貸基金持續滿足大灣區企業對綠色及可持續融資與日俱增的需求。滙豐近日為其士集團安排港幣1億元的綠色及社會責任貸款，為該行於香港首筆同類型貸款，資金用途同時符合《綠色貸款原則》及《社會責任貸款原則》。

該筆貸款由大灣區可持續發展信貸基金批出，用於「賽馬會箕寓」的上蓋工程。該項目屬本港首個為家外青年和精神復元人士而設的共居計劃一部分，旨在為服務對象提供一站式居所及發展支援。項目位於筲箕灣，落成後需達到香港綠色建築環保評估的鉑金級標準。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，大灣區是綠色創科發展的先驅，區內有不少具前瞻性的減碳項目。隨着大灣區加快綠色轉型步伐，將需要投入更龐大的資本投資，亦依靠創新的融資模式支持，以有效推動可持續發展。滙豐大灣區可持續發展信貸基金自推出以來，反應一直超越預期。

他表示，很高興將信貸基金的額度增加接近1倍，再配合多項超越銀行的服務和支援，全力支持企業推行淨零碳轉型，並建立面向未來的商業模式。