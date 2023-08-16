港交所：業績反映業務具韌性　多元化策略見成效

集團財務總監劉碧茵指，今次中期業績反映港交所業務不僅有強大韌性，也愈來愈多元化。上半年收入及其他收益增長18%，盈利按年升31%。儘管全球投資氣氛持續疲弱，今年中期業績為歷來第二高，僅次於2021年上半年。

她提到，即使全球資本市場表現疲弱，香港的現貨市場成交額仍然相對強勁，而新股市場成績優於不少市場。上半年有33宗新股上市，集資額179億元，按年跌9%，單計第二季集資額升1.33倍至112億元。

她指，集團業務多元化策略也見成效，當中衍生產品及交易所買賣產品(ETP)市場強勁的表現尤其突出。同時很高興能透過擴大集團的國際業務，和增強與戰略夥伴的合作關係，提升港交所作為全球領先的交易市場及集資中心的地位。

歐冠昇提到，上半年港交所繼續努力提升市場吸引力，先後推出一系列新舉措和產品，港幣人民幣雙櫃台模式是最大亮點，不但豐富港交所的人民幣產品生態圈，也有助推動人民幣國際化長遠發展。同時也進一步完善上市規則，幫助市場做好準備，以把握可持續發展及創新等全球大趨勢所帶來的機會。