日出康城凱柏峰III首批130伙　開放式戶入場費496.74萬

信和置業執行董事田兆源表示，首批單位包括6伙開放式戶、42伙一房戶、76伙兩房戶及6伙三房戶。售價方面，價單提供3種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎折實價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價由15,699至18,270元。首批入場戶為3A座10樓E室，實用面積283方呎，折實呎價約17,553元。

他續指，香港人口增加屬正面訊息，反映住屋需求強勁，而租務需求持續，相信項目會吸引用家及投資者。價單另提供特別付款方法以吸引專才，並享4.5%回贈。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，呎價最低的單位為3B座10樓E室，實用面積452方呎，兩房間隔，折實價709.58萬元，折實呎價15,699元。他認為，樓盤定價貼二手，具有加價空間，息口準備見頂，加上近日行家新盤大賣，相信現正是推盤時機，亦是香港人置業的最好時機。

招商局置地執行董事兼總經理黃競源稱，一房入場戶為3A座10樓C室，實用面積340方呎，折實價596.87萬元，折實呎價為17,555元。按定價計，該批單位市值約11.3億元。

資料顯示，分3期發展的凱柏峰系列項目，共涉1,880伙。早於去年6月推出凱柏峰I，當時首批128伙的折實平均呎價約17,888元。緊接去年7月推出凱柏峰II，首批138伙的折實平均呎價約18,378元。