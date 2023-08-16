【產經直播】港股4連跌 萬八關危危乎？
2023年08月16日 16:30
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利達LW管理基金經理及合夥人黃耀宗
評級機構惠譽或下調美國大型銀行信用評級，隔晚美股受壓，而港股繼續「跌極唔停」，恒指周三(16日)走勢向下，低開224點，最終收市跌251點，報18.329點，連跌第4天。港股近期「問題天天都多」，一方面內地經濟未如理想，另一方面外圍有再傳壞消息，內憂外患下恒指恐再插穿多個心理關口？
惠譽表示，不排除下調包括摩根大通在內的70間銀行，隔晚美股銀行股均挫2%至3%，消息對國際金融股會唔會有影響？
港交所(00388)截至6月底止半年多賺31%至63.12億元，中期息派4.5元，按年增逾3成，而期內收入及其他收益亦按年升逾18%至105.75億元，為史上第二高，另較能反映盈利能力的EBITDA亦按年增23%，港交所績後跌幅收窄，收市僅偏軟，呢份業績有否驚喜？股份值唔值得趁低吸？
另外，騰訊(00700)公布，截至6月底止上半年，股東應佔溢利520.9億元人民幣，按年升23.74%。每股基本盈利5.486元人民幣，不派中期息。以非國際財務報告準則計，上半年盈利700.86億人民幣，按年升30.55%。業績過唔過關？
煤氣(00003)於上日收市後公布業績，雖然上半年多賺9%至36.14億元，但仍差過預期，中期息則按年持平為每股12仙，拖累股價周三（15日）曾創9個月低位，收市跌3%，績後亦遭多間大行降目標價，煤氣前景未明？係咪收息之選？
國際油價方面，因內地經濟數據不如預期，市場憂慮原油需求前景，油價連挫2天，港股「三桶油」均跌1%，油價開始見頂回落？
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