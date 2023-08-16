【產經直播】港股4連跌　萬八關危危乎？

評級機構惠譽或下調美國大型銀行信用評級，隔晚美股受壓，而港股繼續「跌極唔停」，恒指周三(16日)走勢向下，低開224點，最終收市跌251點，報18.329點，連跌第4天。港股近期「問題天天都多」，一方面內地經濟未如理想，另一方面外圍有再傳壞消息，內憂外患下恒指恐再插穿多個心理關口？

惠譽表示，不排除下調包括摩根大通在內的70間銀行，隔晚美股銀行股均挫2%至3%，消息對國際金融股會唔會有影響？

國際油價方面，因內地經濟數據不如預期，市場憂慮原油需求前景，油價連挫2天，港股「三桶油」均跌1%，油價開始見頂回落？

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