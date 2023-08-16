羅兵咸：港人料AI對其工作量有正面影響

人工智能(AI)科技應用日趨普及，為勞動力市場帶來新方向。羅兵咸永道發布《期待與忐忑：職場人的真實心聲》2023全球職場調研香港報告。調研顯示，混合工作模式和人工智能是香港勞動力的未來發展方向，又指受訪的香港員工預計人工智能將對他們的工作量產生大量正面影響，與亞太區和全球嘅回應保持一致。

羅兵咸永道香港人才和組織諮詢服務主管合夥人程宇浩表示，調查發現約40%的受訪香港員工認為人工智能是提高生產力或效率，約30%認為是學習新技能的機會，只有19%的受訪者認為人工智能不會對他們的工作產生影響，反應十分積極。

調查亦顯示，與亞太區和全球相比，香港員工對自己工作的滿意度和包容性水平仍然偏低。受訪39%的香港員工表示對自己的工作感到滿意，按年輕微增長3%，但仍低於亞太區約57%和全球約56%的同行。而39%的香港員工表示在工作中感到滿意，較2022年輕微增加2%，35%受訪者認為自己獲得薪酬並不公平，兩者均較亞太區和全球的比例仍然偏低。

被問及內地昨宣布暫停公布青年失業率，而香港青年人的就業趨勢如何。羅兵咸永道香港金融業管理諮詢主管合夥人盧啟豪表示，是次調查並無細分青年就業情況，但從調查發現香港的整體就業情況正面，受訪者對人工上調、轉工機會等都保持正面態度。