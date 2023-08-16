道期升72點　歐元區第二季GDP出爐

美匯指數報102.907；港匯見7.8267；離岸人民幣(CNH)報7.3127；美元兌日圓報145.54；歐元處1.0929；英鎊報1.2746。金價報1,904.19美元。油價微升，布油報84.98美元，紐油處81.05美元。比特幣跌0.13%至29,140美元。道指期貨升72點。

焦點數據：

17:00 歐元區第二季國內生產總值

17:00 歐元區6月工業生產

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 美國7月建築許可

20:30 美國7月新屋動工

21:15 美國7月產能利用率

21:15 美國7月工業生產

●恒生指數連跌4日，收市報18,329點，跌251點或1.4%，主板成交逾979億元。

-騰訊第二季經調整淨利潤375.5億元人民幣，按年增長33%，勝預期。

-港交所半年純利升30.5%，中期息增至4.5元。

-港交所：業績反映業務具韌性，多元化策略見成效。

-國泰7月載客量飆近7倍，客運運力明年底料返疫前水平。

-打完邊爐成頭味！海底撈有分店提供呢項服務...

-大行料中國GDP難達標，摩通削全年預測至4.8%。

-信託風暴！中融傳至少30產品逾期兌付，正制定償付計劃。

-傳廣東高官與內房開會，民企無份參加...

-內媒：經濟低增長成最大風險，派錢撐消費屬認知誤區。

內房危機：

●恒大地產傳再被強制執行17億人幣，累計超過453億。

●貝萊德安聯等據報對碧桂園美元債券有敞口。

●許家印妻突變「獨立第三方」惹婚變疑雲，恒大：不清楚、無消息。

●港人置業留意！大灣區樓市吹寒風，7月呢幾區跌得最甘...

●內地70大中城市商品住宅銷售價格上升城市減少。

香港經濟：

●中環長江中心二期傳獲工行洽租20萬呎，呎租料達90元。

外地經濟：

●托盧布第二招？傳俄羅斯考慮恢復資本管制。

●誰是贏家？印度禁出口抬高米價，呢個國家借勢搶攻...

●新西蘭央行維持利率5.5厘不變，連續第二次暫停加息。

企業消息：

●供應鏈轉移！iPhone 15傳開始在印度生產，對華依賴大減。

●英特爾收購高塔半導體大刁告吹，恐怕又關中國事...

●挪威主權基金上半年錄10%回報，五大重倉股票係...

●VinFast赴美首掛飆2.5倍，越南首富身家暴增3000億恐短癮？