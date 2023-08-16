道期升72點　歐元區第二季GDP出爐

2023年08月16日 16:39
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    美匯指數報102.907；港匯見7.8267；離岸人民幣(CNH)報7.3127；美元兌日圓報145.54；歐元處1.0929；英鎊報1.2746。金價報1,904.19美元。油價微升，布油報84.98美元，紐油處81.05美元。比特幣跌0.13%至29,140美元。道指期貨升72點。
    焦點數據：
    17:00 歐元區第二季國內生產總值
    17:00 歐元區6月工業生產
    19:00 美國抵押貸款市場指數
    20:30 美國7月建築許可
    20:30 美國7月新屋動工
    21:15 美國7月產能利用率
    21:15 美國7月工業生產
    ●恒生指數連跌4日，收市報18,329點，跌251點或1.4%，主板成交逾979億元。
    https://reurl.cc/94KeA8
    -騰訊第二季經調整淨利潤375.5億元人民幣，按年增長33%，勝預期。
    -港交所半年純利升30.5%，中期息增至4.5元。
    -港交所：業績反映業務具韌性，多元化策略見成效。
    -國泰7月載客量飆近7倍，客運運力明年底料返疫前水平。
    -打完邊爐成頭味！海底撈有分店提供呢項服務...
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    ●滬深三大指數下挫。滬綜指收報3,150點，跌26點或0.82%，成交額3,036億元人民幣。https://reurl.cc/eDNRb7
    -大行料中國GDP難達標，摩通削全年預測至4.8%。
    https://reurl.cc/lDxmGQ
    -信託風暴！中融傳至少30產品逾期兌付，正制定償付計劃。
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    -傳廣東高官與內房開會，民企無份參加...
    https://reurl.cc/94Kedn
    -內媒：經濟低增長成最大風險，派錢撐消費屬認知誤區。
    內房危機：
    ●恒大地產傳再被強制執行17億人幣，累計超過453億。
    https://reurl.cc/94Kelj
    ●貝萊德安聯等據報對碧桂園美元債券有敞口。
    ●許家印妻突變「獨立第三方」惹婚變疑雲，恒大：不清楚、無消息。
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    ●港人置業留意！大灣區樓市吹寒風，7月呢幾區跌得最甘...
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    ●內地70大中城市商品住宅銷售價格上升城市減少。
    香港經濟：
    ●中環長江中心二期傳獲工行洽租20萬呎，呎租料達90元。
    外地經濟：
    ●托盧布第二招？傳俄羅斯考慮恢復資本管制。
    ●誰是贏家？印度禁出口抬高米價，呢個國家借勢搶攻...
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    ●新西蘭央行維持利率5.5厘不變，連續第二次暫停加息。
    企業消息：
    ●供應鏈轉移！iPhone 15傳開始在印度生產，對華依賴大減。
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    ●英特爾收購高塔半導體大刁告吹，恐怕又關中國事...
    ●挪威主權基金上半年錄10%回報，五大重倉股票係...
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    ●VinFast赴美首掛飆2.5倍，越南首富身家暴增3000億恐短癮？
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