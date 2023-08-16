騰訊上季經調整純利375億人幣　按年增長33%

分項業務方面，增值服務收入按年增長4%至742億元。得益於《VALORANT》、《Triple Match 3D》及《勝利女神：妮姬》的貢獻，國際市場遊戲收入增長19%至127億元，排除滙率變動的影響後，增幅為12%。本土市場遊戲收入穩定，為人民幣318億元。在第一季的強勁表現後最大的幾款遊戲中減少了商業化內容的發布。

社交網絡收入增長2%至297億元，得益於小遊戲及音樂付費會員服務收入增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入的下降所抵銷。

網絡廣告業務收入按年升34%至250億元，反映了視頻號廣告的強勁需求，上季度視頻號廣告收入超過30億元。

金融科技及企業服務收入按年增長15%至486億元。金融科技服務收入實現雙位數按年增長，得益於線下線上商業支付活動的增加。企業服務收入有所改善，得益於視頻號直播帶貨交易產生的收入以及雲服務的輕微增長。