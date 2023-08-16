銀色債券最終發行額550億　每人最多可獲23手歷年最高

港府公布在政府債券計劃下零售部分第8批銀色債券(Silver Bond)的認購及配發結果，每人最多可獲23手，為歷年最高。銀色債券將於本周五(8月18日)發行。

根據配售銀行和證券經紀所提供的認購資料，截至2023年8月9日下午2時認購期結束為止，政府共收到323,783份有效申請，涉及的債券本金總額約達717億港元。

銀色債券的最終發行額為550億港元，略高於500億港元的目標發行額。政府按照2023年7月14日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲23手(每手為10,000港元)。為數202,477份認購22手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的121,306申請(即認購22手以上者)，均將先獲發22手債券，並進行抽籤，其中89,984份申請將獲配發多一手債券。

申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

港府指，今批銀色債券的認購金額及認購人數均創新高，顯示銀色債券繼續受到年長市民的歡迎。銀色債券能為年長市民提供穩定安全、回報吸引的投資選項，讓金融服務更普惠、更好服務市民及社會的需要。是次每位投資者最高獲發手數更達23手，是歷年之冠。港府會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。