7月二手蝕讓比率升至15.6%　為6個月新高

利嘉閣地產周三(16日)公布的一份報告顯示，綜合土地註冊處資料所得，2023年7月全港1,196宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，期間轉售帳面錄得虧損達187宗，佔比按月微升約0.4個百分點至約15.6%，為今年一月後的6個月新高，至於平手沽貨個案則有17宗，佔比也微增至約1.4%。

該行研究部主管陳海潮指出，近月樓市衝高後回調，出現買賣兩閒的情況，準買家入市遲疑，發展商惟有以低價招徠，對二手市場帶來更大壓力。按照目前情況，更多心急出貨的業主難免要進一步降價才能成功出貨，故預料8月二手私宅轉手獲利比率恐再度下試今年初近82%的超低水平，而損手比例亦料重上約17%的高位。至於平均每宗賺幅方面，則視乎業主持貨年期，料仍徘徊在48至50%之間窄幅徘徊。

報告指，上月二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共992宗，佔比82.9%，較6月的83.6%，再跌約0.7個百分點，連跌兩個月，創近6個月低位。不過，每宗成交平均賺幅約50.6%，按月升約2.6個百分點，為連跌3個月後反彈，創近3個月高位。而帳面獲利一倍或以上的轉手個案共錄469宗，則佔整體二手私宅買賣比例約39.2%，按月升約2.7個百分點。