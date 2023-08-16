減股票印花稅呼聲高！港交所歐冠昇：理解業界降費訴求

他指出，早年豁免交易所買賣基金(ETF)、對沖衍生產品等個別產品的印花稅後，有助提升市場活躍度，相信市場參與者會歡迎任何降低交易成本的措施，又對港府豁免部分產品印花稅抱建設性態度。

港交所早前經過市場諮詢後，刪除了《上市規則》內原要求中國註冊發行人在招股書內披露有關中國法律、政治與經濟環境等風險的要求。歐冠昇強調，企業監管標準和要求沒有因此降低，由於部分條文已過時，修改可以令內地企業和來自其他司法權區企業的披露要求變得一致，重申包括內地企業在內的任何企業，均須就其重大風險作出披露。

至於惡劣天氣下繼續運作的安排，他透露，正探討多個方案，並正與持份者溝通，重申首要是確保所有市場參與者安全。

被問到加息周期即將結束，對集團利息收入影響。歐冠昇指，雖然息率下降不利投資收益表現，但利息下跌意味市場活動活躍，更傾向低息環境，而非利息收入強勁。

另外，他提到，現有約110間公司正排隊上市，而特專科技公司上市機制(俗稱18C章)推出以來，於6月接獲首宗申請，亦有不少查詢，憧憬環球通脹水平回穩、加息周期預期將完結及內地當局將出台多項刺激措施等，都將為市場帶來發展動力。